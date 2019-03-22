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Özlem Süer’den ‘h2o’ koleksiyonuyla anlamlı bir defileye imza attı
Özlem Süer’den ‘h2o’ koleksiyonuyla anlamlı bir defileye imza attı
Ünlü moda tasarımcısı Özlem Süer, 'h2o' adlı koleksiyonunu tanıttı. Defile kadar, koleksiyonun amacı da dikkat çekti. Koleksiyon, -podyumdaki her adımı, Afrika'da suya ulaşmak için en az 3 saat yürüyen annelerin olduğu köylerden birini suya kavuşturuyor..
Moda 22 Mart 2019 - 16:15

Ünlü moda tasarımcısı Özlem Süer, dün yeni koleksiyonunu tanıttı. ‘h2o’ adını verdiği 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında moda severlerin beğenisine sunan Süer, defile öncesi yaptığı bir açıklamayla alkışlandı.
Defilede yürüyen her modelin her adımı, Afrika’da suya ulaşmak için en az 3 saat yürüyen annelerin olduğu köylerden birini suya kavuşturuyor… Hayatının en önemli öğelerinden biri olan suyun gerçekliğini, Bioderma'nın su kadar saf olan misel suyu Sensibio h2o’dan ilham alarak koleksiyonunu hazırlayan Süer bunu, tasarımlarında kullandığı renk, hafif ve yenilikçi kalıplar ile birleştirdi.

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