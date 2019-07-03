Paco Rabanne modelde mandal unutunca alay konusu oldu

Dünyaca ünlü marka Paco Rabanne, 70’li yıllardan ilham alarak hazırladığı 2020 Resort koleksiyonunu piyasaya sürdü. Romantik tasarımlar, çiçek ve baskılı elbiseler, pastel tonları, döneme gönderme yapan kazaklar gibi pek çok retro parça görmek mümkün.

Marka yeni koleksiyonu için de özel bir çekim yaptı. Vahşi Batı’da gün batımında çekilmiş gibi gösterilen fotoğraflar beğeni toplarken, sosyal medya fenomeni Diet Prada hesabı, gözden kaçan bir hatayı gözler önüne serdi…

Paco Rabanne, Moda Operandi sitesine öyle bir kapak fotoğrafı koymuş ki, sosyal medya günlerce dalga geçti. Marka, kıyafetin modelin üstüne oturması için, bir ofis malzemesi olan mandal ile elbiseyi tutturmuş lakin çekimlerde onu yok etmeyi unutmuş… Bu fotoğraflar boy boy sitede yer alınca ve hata çok konuşulunca da, hem marka hem satış sitesi markanın sayfasını değiştirmek zorunda kaldı…

