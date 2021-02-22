Pandemi bir tek onları vurmadı… 140 bin TL’lik Hermes çantalarda patlama

Corona virüsü salgını dünyayı içinden çıkılmaz bir kaosun içine sürüklerken, pek çok sektörü de derinden etkiledi. Restoranlar, kafeler, sinemalar kapanırken, tiyatro, konser veya spor müsabakalarına gitmek de neredeyse hayal oldu.

Ancak corona virüsü salgınında ilginin patlama yaptığı şeyler de yok değil. Dünyaca ünlü Fransız marka Hermes’in çantaları, salgın sürecindeki satışlarıyla dikkat çekiyor.

‘PARA HARCAMAYA YER YOK’



New York Post’un haberine göre Hermes’in ikonik çanta modelleri Birkin ve Kelly, şirketin 2020’nin son çeyreğindeki satışlarını yüzde 12.3 artırarak 2.1 milyar euro’ya (14 milyar TL) ulaşmasını sağladı. Uzmanlar, salgın sürecinde para harcayabilecek alanların sayısının çok azaldığını, müşterilerin lüks aksesuarlara yönelmesinin sebebinin bu olabileceğini söyledi.

Pek çok marka pandemi nedeniyle gelirlerinde büyük kayıplar yaşarken, Hermes’in yıllık geliri yalnızca yüzde 6 düştü. Bu, Gucci gibi pek çok markanın da sahibi olan Kering’in yüzde 16 düşüş yaşamasıyla kıyaslandığında oldukça az kalıyor.

Lüks ürünlerin satışında uzman olan Michele Ateyeh, “İnsanların gidebileceği açılışlar, organizasyonlar ya da prömiyerler olduğunda Gucci moda dünyasının en mükemmel zamanını yaşıyordu. Pandemi döneminde ise Hermes çantaları gibi klasikler perakende satışlarda daha da fazla değer kazandı” dedi.

FİYATI YÜZDE 20 ARTTI



New York’taki Madison Avenue Couture butiğinin sahibi olan Judy Taylor, 2020 yılında 2019’a kıyasla yüzde 30 daha fazla Hermes çanta sattığını, bunun da son 11 yılın en iyi rakamları olduğunu söyledi. Anneler Günü ile birlikte işlerinin çok arttığını ifade eden Taylor en çok rağbet gören renklerin gri, siyah, altın, kirli beyaz ve karamel olduğunu belirtti.

Çantaların fiyatının yüzde 10 ile 20 arasında artmasının bile talebi düşürmediğini söyleyen Taylor, Hermes çantaların geçtiğimiz yıl ilk kez 20 bin dolar (140 bin TL) barajını aştığını vurguladı.

ÜNLÜLERİN PAYI BÜYÜK



Çantalara olan ilgide ünlülerin payı da yadsınamaz bir gerçek. Dünyaca ünlü rapçi Cardi B., sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda dolabının Hermes çantalarla dolu olduğunu göstermişti.

Rapçi, iki yaşındaki kızına da 8 bin dolarlık (16 bin TL) bir Hermes Birkin almıştı.

Ünlü oyuncu Michael B. Jordan da son dönemde Hermes çanta alan isimlerden. Jordan, Sevgililer Günü’nde kız arkadaşı Lori Harvey’e bir Hermes çanta hediye etmişti.

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