Pandemi döneminin ilk dijital defilesini Hanifa Mvuemba gerçekleştirdi

Moda dünyası için veya moda şovları, defileleri için geleceğin ne olacağı belirsizken, Hanifa Mvuemba, 3D defilesini Instagram üzerinden yaptı, yeni koleksiyonunu tanıttı... Defilesi ile gelecekte sektörde her şeyin mümkün olabildiğini gösteren Mvuemba, Türkiye'de de ilgi gördü... Defileyi izleyen pek çok kişi 'Kış kış cinler' diyerek esprili paylaşımlar yaptı...

Corona virüsünden en çok etkilenen moda dünyası çıkış noktaları ararken, pandemiden en az yara ile çıkmayı düşünürken, Hanifa Mvuemba’nın model olmadan 3D sunduğu defile, sektörüde geniş yer buldu.

Yeni koleksiyonu Pink Label Congo’yu aslında corona virüsünden önce yapmayı planladığını anlatan tasarımcı, “Corona virüsünün ciddiyetini anlayınca, her şey hakkında artık endişe duymaya başladım. Pandemi öncesi yapmayı planladığım defileyi yayınlamanın, insanlar çok zor gerçeklerle yüzleşirken yeni bir koleksiyon oluşturmanın ve paylaşmanın belki de duyarsız olacağını hissetmeye başladım” diyor.

İnsansız defile Türkiye’de de oldukça ses getirdi. Özellikle sosyal medyada paylaşım rekoru kıran şov, ülkemizde alay konusu oldu… Pek çok kişi ‘Defileyi cinler mi bastı’, ‘Kış kış cinler’, ‘Aman bu ne üç harfliler mi basmış defileyi’ gibi yorum yaptı…

Genç tasarımcı dün kişisel hesabından yaptığı paylaşım ile de, defilesinin dünya çapında büyük ses getirdiğini, herkesin kendisine destek verdiğini, bu kadar ilgi beklemediğini yazarak, sabaha kadar durmadan ağladığını söyledi…

