Pandeminin ilk defilesi Dior’dan

Dünyaca ünlü marka Dior, 22 Temmuz'da Lecce – Puglia'da seyirciye kapalı olarak Cruise 2021 koleksiyonunu sergileyecek. Gerçekleşecek defile ile, yöredeki olağanüstü el sanatlarının Dior işçiliğiyle yorumlanması her bir parça üzerinde görülebilecek.

Dior, Chiuri için ayrı bir öneme sahip olan bu olağanüstü bölgenin dokuma sanatından mimariye, dans tutkusundan müziğe tüm kültürel öğelerini aktif olarak destekliyor. Paris ile Lecce arasındaki ilham verici ilişkinin koleksiyonun kodlarını oluşturduğu bu şov için, karantinadan çok daha önce başlanan çalışmalara devam edilmesi, projede yer alan tüm zanaatkarlara ve sanatçılara desteğin sürmesi açısından büyük önem taşıyor.