Pantone 2020’nin rengini açıkladı ‘Classic Blue / Klasik Mavi’

Dünyanın en büyük renk otoritesi Pantone, 2020’nin renginin ‘klasik mavi’ olduğunu açıkladı. Sakinliğin rengi olan klasik mavi, dünya genelinde güven duygusu ve yön arayışına duyulan ihtiyacı anlatıyor. Akşamüstü gökyüzü rengini andıran mavinin en yaygın tonu, ‘aynı göğün altındaki tüm canlıları barış içinde buluşturmayı’, kirletilen mavilikleri ve iklim krizini temsil ediyor. Yılın rengi, kültürel ve ekonomik değişimlere göre belirleniyor.

Dünyanın bütün renklerini bir araya getiren Pantone, her yıl olduğu gibi 2020 için de öne çıkması beklenen rengi belirledi. Pantone'a göre, 2020'nin rengi klasik mavi (classic blue; katalogdaki koduyla PANTONE 19-4052) oldu.

Gün batımında gökyüzünün aldığı rengi hatırlatan, zarafet ve sadeliğiyle öne çıkan klasik mavi, yeni bir dönemin eşiğinden geçerken yaratmak istediğimiz güveni telkin eden ve istikrarlı bir dayanağa duyduğumuz arzuyu vurguluyor.

Pantone Renk Enstitüsü Yönetici Direktörü Leatrice Eiseman, yılın rengini, “Güven ve inanç gerektiren bir zamanda yaşıyoruz. Pantone 19-4052 klasik mavinin ifade ettiği, işte bu tarz bir süreklilik ve güven; her zaman itimat edebileceğimiz, elle tutulur ve güven telkin eden bir ton” sözleriyle değerlendirdi.

