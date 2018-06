Paris Hilton: “Artık Hilton otelleri varisi değil, kendi işinin sahibi Paris Hilton’um”

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Türkiye’de podyuma çıkmak nasıl bir duyguydu?



Hayatımda bir çok kez podyuma çıktım ama bu kadar iyisini görmedim. Özellikle 5 bin kişinin önünde podyumda olmak da müthişti. Prodüksiyon, kıyafetler, aksesuarlar, ayakkabılar her şey çok güzeldi. Buraya geldiğim için hiç pişman değilim, aksine çok mutlu oldum…

Podyumda 3 kıyafet giydiniz… Tasarımlar hakkında ne düşünüyorsunuz?



Provalarda giyeceğim kıyafetleri ilk gördüğümde çok beğenmiştim. Podyumda üstümde daha da hoşuma gitti. Bu kıyafetleri alıp ülkeme gitmeyi ve orada da giymeyi düşünüyorum.



Daha önce de pek çok kez Türkiye’ye geldiniz. Ne düşünüyorsunuz ülkemiz hakkında, herkese tavsiye eder misiniz?



Evet hem iş için hem gezmek için pek çok kez Türkiye’ye geldim. Gece hayatı, insanlar, mekanlar çok güzel. Bir kere hepiniz sıcak kanlı ve iyi insanlarsınız. Kapalıçarşı’yı dolaşmak favorim. Türkiye’den ayrıldığımda herkese burayı tavsiye ediyorum. Bunu her arkadaş ortamında da dile getiriyorum ve Türkiye’ye gelmelerini söylüyorum.

Bir stil ikonu olarak, Türk kadınlarının stili hakkında ne düşünüyorsunuz?



Bence çok güzel giyiniyorlar. Her zaman elegantlar. Çok şık ve tarz buluyorum hepsini.



Sizi de Kendall Jenner başta olmak üzere pek çok ünlü isim stil ikonu olarak gördüğünü itiraf etti. Peki sizin stil ikonunuz kim?



Çok teşekkür ediyorum. Audrey Hepburn, ve Marliyn Monroe benim ikonlarım… Stillerini çok beğeniyorum. İkisi de tarz ve zamansız bir stile sahip… Ayrıca günümüzde de Victoria Beckham’ın tarzını takip ediyorum, kendisi de çok başarılı…

YILLARCA BEKLEDİM, SONUNDA SADIK BİR İNSANLA BİRLİKTEYİM

Yakın bir zamanda kardeşinizi evlendirdiniz. Sizin düğünün tarihi belli mi? Nasıl bir gelinlik giymeyi düşünüyorsunuz?



Bizim düğünümüz de bu yıl içinde olacak ama gelinliğim hakkında bir bilgi veremem. Nasıl bir gelinlik olacağına dair çalışmalara başladım fakat detay yok sürpriz olacak. (gülüyor)

Artık ‘Anne olma vaktim geldi’ diye düşünüyor musunuz?



Kesinlikle… Zaten aile olmanın en güzel tarafı bence çocuk sahibi olmak. Yıllarca çok bekledim ve sonunda sadık, adil ve düzgün bir insanla birlikteyim. Ondan bir çok bebeğim olsun istiyorum.



Bir kızınız olsa onu nasıl yetiştirirsiniz?



Aslında çok eğlenceli, neşeli bir kadınım. Fakat anne olunca emin olun çok sert bir anne göreceksiniz karşınızda. Çünkü yaşadığımız dünya bunu gerektiriyor. Etrafımızda çok fazla kötü erkek var. Onları kızımdan uzak tutabilmek için sert olmalıyım.

Adınızın Paris Hilton olmasından dolayı bir kızınız olsa ne koyardınız merak ediyorum. Yine bir şehir ismi olur mu? Mesela Türkiye koymak ister miydiniz?



Türkiye’yi çok severim ama kesinlikle adını Türkiye koymazdım. Çünkü İngilizce’de Turkey hindi anlamına geliyor. Fakat İstanbul ya da Londra koyabilirim. Neden olmasın!



DÜNYA BENİ ‘PARTİ KIZI’ OLARAK GÖRMEK İSTEDİ

Lüks hayatınız, pahalı mücevherleriniz ve eğlencelerinizle gündemdesiniz. Hatta eskiden size ‘Parti kızı’ yakıştırması da yapılmıştı… Peki göründüğü gibi gerçekten eğleniyor musunuz?



Sanırım dünya beni böyle görmek istedi. O dönemler New York’ta yaşarken genç bir kızdım ve haliyle partilere gidiyordum. Çok göz önünde olunca da basın beni sürekli bu şekilde yansıttı. Ama şimdi her şey değişti. Sonuçta şu an bir iş kadınıyım, çalışıyorum ve para kazanıyorum. Bence artık bu imajdan vazgeçmeliler…

Peki bir iş kadını olarak neden otellerinizin başına geçmeyi planlamıyorsunuz?



Hayır düşünmüyorum. Çünkü şu an kendi işimi yapıyorum. Kendime ait markalarım var. Şu an üç otelim var ve evlendiğim zaman da kendi otel zincirimi kurmuş olacağım… Her sabah kalktığımda başarı için kalkıyorum… Ben artık Hilton otelleri varisi değil, kendi işinin sahibi Paris Hilton’um…



KARİYERİMİ DONALD TRUMP’A BORÇLU DEĞİLİM

2004 yılında yaşadığınız kaset skandalı ile ilgili verdiğiniz bir röportajda o dönemde intihar etmeyi planladığınızı söylemiştiniz. 14 yıl geçse de dünyada kadın psikolojik ve fiziksel şiddet uygulanmaya devam ediyor. Neler söyleyebilirsiniz bu konu hakkında?



Maalesef dünyada böyle erkekler var ve hepimiz bu insanlardan kendimizi korumalıyız. Fiziksel ve psikolojik baskıdan kaçmalıyız. Böyle şeylerin olması gerçekten çok saçma ama kimse bunun önüne geçemiyor…

15 yaşınızda Donald Trump’ın ajansına yazıldınız ve çıkan haberler hep kariyerinizi Trump’a borçlu olduğu yönünde… Siz ne düşünüyorsunuz?



Donal Trump’ın ajansına yazıldım doğru ama kariyerimi ona borçlu değilim. Asıl kariyerimi New York’taki fotoğrafçısına borçluyum. Çünkü onun çektiği fotoğraflar sayesinde kariyerimde bir noktaya geldim.

Kim Kardashian ile aranız pek iyi değildi ama Yeezy koleksiyonunda Kim Kardashian oldunuz. Bu hareketiniz nasıl karşılandı çevrenizde?



Medya insanları birbirine düşürmeyi çok seviyor. Basında çıkan haberler yalandı. Biz Kim ile hiç küsmedik hiç aramız bozulmadı. 2 yaşımızdan beri arkadaşız. Her zaman iyiydik ve iyi olmaya da devam edeceğiz…