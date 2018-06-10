Paris Hilton “Hedefim anne olmak”

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Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'la gazetecilerin sorularını cevaplayan dünyaca ünlü yıldız, ilk hedefinin çocuk sahibi olmak ve tam bir aile kurmak olduğunu söyledi. Kendisine ait üç oteli olan Hilton, “ İş, kariyer olarak doluyum. Artık evlenip, anne olmak için gün sayıyorum. Çocuklarımı büyütmek istiyorum” dedi.

‘Türk top modellerini İnstagram'dan biliyorum'

Türk top modellerle podyuma çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirten Paris Hilton, “Türk modelleri bu organizasyonda tanıdım akşam çok iyi işler çıkartacağız. Onları İnstagram'dan biliyorum” diye konuştu.

‘Bir çocuğumun ismi İstanbul olabilir'

Kendi adı bir şehir ismi olan Paris Hilton, çocuklarının birinin adını da çok sevdiği İstanbul ya da Londra koyabileceğini belirtti. Hilton, “Türkiye'yi de çok seviyorum ancak İngilizce'de Turkey hindi anlamına geliyor. Bunu koyamam ama İstanbul ya da Londra olabilir. Neden olmasın?” dedi.

‘Kariyerimi Trump'a değil fotoğrafçıma borçluyum'

15 yaşındayken Donald Trump'ın ajansına yazıldığını ama kariyerini Trump'a değil New York'taki fotoğrafçısına borçlu olduğunu söyleyen ünlü model, “Onun çektiği fotoğraflar sayesinde kariyerimde bı noktaya geldim” dedi.

‘Kapalıçarşı ve Boğaz favorim'

Türkiye'de insanların her zaman sıcak kanlı ve iyi olduğunu belirten Hilton, “Defalarca Türkiye'ye geldim. İstanbul Boğazı'nda tekne turu yapmak ve Kapalıçarşı'yı dolaşmak vazgeçilmezim, favorim. Türkiye'den ayrıldığımda herkese burayı tavsiye ediyorum. Bunu her arkadaş ortamına girdiğimde de Türkiye'ye gelmeleri için söylüyorum” şeklinde konuştu.

