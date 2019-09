Paris Hilton New York Fashion Week’teki dansıyla dikkat çekti

New York moda haftası, dünyanın en ünlü modacılarının son tasarımlarıyla devam ederken, geçtiğimiz geceye Paris Hilton damgasını vurdu. The Blonds x Moulin Rouge konseptli açılışa konuk olan Paris Hilton adeta göz kamaştırdı.

New York Fashion Week tüm hızıyla devam ederken, moda haftası kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Dünyanın en ünlü modacılarının yer aldığı moda haftasında, cemiyet hayatının ünlü ismi Paris Hilton da yaptığı bir şovla adından söz ettirdi. The Blonds x Moulin Rouge konseptli defilenin açılışına konuk olan Hilton, adeta göz kamaştırdı.

ABD’li tasarımcı The Blonds’un Broadway’in ünlü müzikali Moulin Rouge’dan esinlenerek hazırladığı defilede podyuma çıkan Hilton’a Orange Is The New Black dizisinden tanınan Dascha Polanco ve birçok yıldız model eşlik etti.

38 yaşındaki ünlü yıldız Paris Hilton, tek parça kıyafetiyle oldukça seksi bir açılış yaptı. Instagram hesabından da “Giriş böyle yapılır!” notuyla paylaştığı videoda Hilton, Eyfel kulesi maketinin çevresinde dans etti. Tek parça mayo tarzı kıyafetinde derin göğüs dekoltesiyle göz kamaştıran ünlü ismin başına taktığı büyük tacıyla tam bir şov kızı olduğunu kanıtladı.

Markanın tasarımcısı Phillipe Blonde ve kreatif direktörü David Blond, geçtiğimiz ay İlkbahar – Yaz kreasyonunu, ünlü müzikal Moulin Rouge’un da doğduğu yer olan Al Hirschfeld Tiyatrosu’nda tanıtacaklarını açıklamıştı. İkili gösteri hakkında “Moulin Rouge’un her yönü bizim için ilham kaynağıydı. Filminde ve gösterisinde kullanılan kostümler, müzik ve hikaye anlatımı bizimle bir şekilde bizimle bağlantılıydı” yorumunu yaptı.