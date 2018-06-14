Paris Hilton, yeni koleksiyonuyla 2000’li yıllara götürecek

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Kendall Jenner’dan Kim Kardashian’a kadar pek çok ünlü ismin stilini örnek aldığı, herkesin moda ikonu olarak kabullendiği Paris Hilton, 2000’li yıllardaki tarzını yeni çıkaracağı koleksiyona yansıttı.

Dünyaca ünlü giyim markası Boohoo ile meraklılarını heyecanlandıracak bir koleksiyon hazırladığını sosyal medya hesabından duyuran Paris Hilton, koleksiyonla ilgili de kısa bir bilgi verdi.

Tasarımlarda tamamen kendi stilinin öne çıkacağını belirten Hilton “Los Angeles'ın palmiyelerinden ilham alarak bir koleksiyon hazırladık. Gümüş parti elbiseleri ve seksi halter yaka mayoları çok sevdim. Her zaman kendi tarzımı yaratıyorum ve bunu koleksiyona da yansıttık” dedi.

20 Haziran’da satışa çıkacak olan koleksiyonda metalik elbiseler, cesur hayvan baskıları, palmiye motifleri ve pembe öne çıkıyor. Hatta yıllar önce doğum gününde giydiği metalik parti elbisesini Kendall Jenner’da kendi doğum gününde giymişti ve bu elbise oldukça popüler olmuştu. İşte bu elbisenin benzeri de yine koleksiyonda yer alacak parçalardan biri…

Paris Hilton X boohoo koleksiyonunda önümüzdeki günlerde Los Angeles'ta bir lansman partisi yapılacak. Koleksiyon fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Hilton’un dediğine göre her parça 100 Sterlin’in altında yani yaklaşık olarak 625 TL’nin altında satışa çıkacak.

