Paris Jackson atla yapılan defileye dayanamadı, salonu terk etti

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Dünyaca ünlü moda devi geçtiğimiz gün 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunu tanıttı. Meksikalı kadın rodeo sürücülerinden ilham alınarak hazırlanan koleksiyonun sunumu da tabii ki bir bölümde rodeo yapan kadınlar tarafından gerçekleşti….

Sağanak yağmur altında gerçekleşen defilenin konuklarından biri de Paris Jackson’dı. Podyuma rodeo yapan kadınların çıkmasıyla bir anda mekanı terk eden Jackson, herkeste şaşkınlık yarattı. Hatta olay çıkararak mekanı terk ettiği yazıldı. Yaptığı bu davranış o kadar çok konuşuldu ki, dün gece Twitter hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı.

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, dün gece Twitter’da milyonlarca takipçisine yaşananları anlattı. Jackson, “Bahsedildiği gibi olay çıkarıp mekandan çıkmadım. Sessizce kalktım ve dışarı çıktım bir olay çıkarmamaya çalıştım. Çünkü atlara biniliyor ve hayvanların damgalanmasına ve zarar görmesine destek vermiyorum. Moda dünyasında düşman edinmek istemiyorum fakat her zaman nasılsam şimdi de öyle davranıyorum” mesajını attı.

Jackson Twitter’daki takipçilere yaşananların ardından nasıl hissettiğini de aktardı: “Öfkelenmemiştim sadece şaşırmış ve biraz da kalbim kırılmıştı. Bütün lüks moda markalarının yakında kürk karşıtı ve hayvanlara zulüm uygulamayan bir sisteme geçeceğine eminim. Bu sebeple çok heyecanlı olmalıyız!:)”