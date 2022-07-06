Paris Moda Haftası’na damga vurdular…

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Moda Haftası birbirinden ünlü markaları ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Armani, Chanel, Giambattista Valli Sonbahar/Kış koleksiyonlarıyla podyumdaydı...

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Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen moda haftası birbirinden ünlü konukların ve lüks markaların da katılımıyla tüm hızıyla sürüyor.

Paris Moda Haftası’nda lüks moda markalarının 2022-23 Sonbahar/Kış Couture koleksiyonları tanıtıldı.

Dünyaca ünlü moda markaları, Armani, Dior, Chanel, Giambattista Valli son koleksiyonlarıyla dikkat çeken markalar arasındaydı.

İtalyan moda tasarımcısı Giambattista Valli, son koleksiyonunda canlı renklere ağırlık verirken, tütsü formlu etekler ve tül detaylar romantik geçişleriyle koleksiyonun en dikkat çeken parçaları arasında yer aldı. Valli, kabarık etekler ve tüllerden vazgeçmezken, kıyafetlerdeki çan kollar ve omuz detayları dikkat çekti.

İtalya merkezli lüks moda evi Giorgio Armani de son koleksiyonu ile önümüzdeki kışın renkli geçeceğini müjdeledi. Pembe ve mor tonlarının etkisindeki kreasyonda, tül detayları eteklerden şapkalara her yerdeydi… Klasik ağır çizgisinden biraz uzaklaşan Giorgio Armani daha genç ve modern parçalarıyla modaseverleri selamlarken, imzasını taşıyan görünümler de podyumda yerini aldı.

Fransa merkezli lüks moda devi Chanel, 2022-2023 Sonbahar/Kış koleksiyonunda diğer firmaların aksine canlı renkleri tercih etmekten kaçınmışa benziyordu. Klasikleşen Chanel çizgisinden ödün vermeyen marka, maxi elbiseler ve şapkalarıyla modaseverlerden geçer not aldı. Yeşil tonları, beyaz ve pembe koleksiyonun en baskın renkleri arasındaydı.

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