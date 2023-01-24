Paris Moda Haftası’nda fırtınalar estirdiler: Kylie Jenner’ın kürkü, Doja Cat’in kostümü olay oldu…

Paris Moda Haftası'na damga vurdular... Kylie Jenner'ın kürkü, Doja Cat'in sıra dışı makyajı olay oldu.

Sozcu.com.tr

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Paris Moda Haftası’na katılan ünlülerden bazıları adeta fırtınalar estirdi. Bunlardan biri Kylie Jenner bir diğeri de Doja Cat’ti. Jenner, kullandığı kürkle dikkat çekerken, ünlü şarkıcı Doja Cat de makyajıyla olay oldu.

Geçtiğimiz günlerde ilk defa çocuğunun fotoğraflarını paylaşarak dikkat çeken Kylie Jenner, bu defa da tercih ettiği bir aksesuarla gündemde.

Jenner, moda dünyasının kalbinin attığı Paris Moda Haftası’na katılırken kullandığı kürkle görenleri şoke etti. Sosyal medyada bazı kullanıcıların kürkü gerçek sanması üzerine eleştiri yağmuruna tuttuğu Jenner ile ilgili açıklama ise markadan geldi.

MODA MARKASINDAN AÇIKLAMA

Lüks moda markası Schiaparelli, podyumda da boy gösteren kürklerin “köpük, yün ve suni kürkten yapıldığını ve olabildiğince gerçekçi görünmesi için elle boyandığını” söyledi.

Marka, durumu netleştirmek için büyük harflerle şunları ekledi: “HİÇBİR HAYVAN ZARAR GÖRMEMİŞTİR.”

Markanın açıklamasına rağmen bazı kullanıcılar yine de tepki göstermeye devam etti, Twitter üzerinden bir kullanıcı, “Hayvanları lüks ‘ürünler’ olarak göstermeyi bırakmalıyız. Köpükten yapılmış olabilirler ama bunlar, postları giysiye dönüştürülmek üzere tarihsel olarak öldürülen, nesli tükenmekte olan türlerdir” diye yazdı.

Sürrealist sanat akımını kullanan moda evi, 1927’de kuruldu. Dönemin birçok lüks moda markası gibi kurucusu Elsa Schiaparelli de orijinalinde egzotik kürkler ve hayvan derileri kullandı. Ancak daha sonra gerçek kürkten kaçındı.

Jenner’ın görünüşü, Daniel Roseberry tarafından tasarlanan bir dizi suni kürk giysiden biriydi. Koleksiyonda ayrıca, Naomi Campbell tarafından sergilenen siyah bir kurt kafası ve Irina Shayk’ın ve Shalom Harlow’un da tanıttığı kürk elbiseler de vardı.

DOJA CAT’İN MAKYAJI

Etkinlikte ayrıca Doja Cat de olay olan isimlerden biri oldu…

Ünlü şarkıcının tüm yüzü ve vücudu kırmızıya boyandı ve 30 bin Swarovski kristaliyle süslendi.

Makyaj sanatçısı Pat McGrath tarafından “Doja’nın cehennemi” olarak adlandırılan karmaşık görsel efekt makyajının uygulanması beş saatten fazla sürdü.

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