Paris Moda Haftası’nda sergilenecek koleksiyon çalındı
Fransa'nın ünlü moda devlerinden Balmain'in koleksiyonu çalındı. Çalınan koleksiyon, Paris Moda Haftası'nda sergilenecekti.
Moda dünyası soygunla sarsıldı. Fransa’nın ünlü markalarından Balmain Moda Evi, Paris Moda Haftası’nda sergileyeceği koleksiyonunun defileye 10 gün kala gasbedildiği açıklandı.
Balmain Moda Evi Direktörü Olivier Rousteing, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendi dizaynı olan ve 25 Eylül-3 Ekim’de Paris Moda Haftası’nda görücüye çıkacak koleksiyonunun çalındığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre; koleksiyonu taşıyan kamyonet gece Paris’te havalimanına yakın bir yerde kimliği bilinmeyen kişilerce durduruldu. Şoförü saldırıya uğrayan kamyonetteki 50 parçalık koleksiyon gasbedildi.
Rousteing, gasbedilen 50 parçayı yeniden hazırlayıp Paris Moda Haftası’na yetiştireceğini belirtti.
Fransız basını, defileye 10 gün kala çalınan koleksiyonun 2024 ilkbahar sezonu için tasarlandığını aktardı. (AA)