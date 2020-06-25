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Paris Moda Haftası’nın tarihleri belli oldu
Paris Moda Haftası’nın tarihleri belli oldu
Paris Moda Haftası'nın, gerekli önlemlerin alınması şartıyla 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.
Moda 25 Haziran 2020 - 13:32

Pek çok moda haftası ertelenirken ve bazıları ise dijital ortama taşınırken, Paris Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2021 sezonu için fiziksel bir gösteri programı hazırladı. Organizatörler, Paris Moda Haftası’nın dijital bir platformla güçlendirilen fiziksel şovlarla gerçekleşeceğini söyledi. Etkinliğin 28 Eylül’den 6 Ekim’e kadar bir dizi fiziksel gösteri ve yakında açılacak yeni bir dijital platformla gerçekleşeceği açıklandı. Sosyal mesafe kuralları muhtemelen şovda yer alanlar ve izleyenler için geçerli olacak.

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