Paris Moda Haftası’nın tarihleri belli oldu

Pek çok moda haftası ertelenirken ve bazıları ise dijital ortama taşınırken, Paris Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2021 sezonu için fiziksel bir gösteri programı hazırladı. Organizatörler, Paris Moda Haftası’nın dijital bir platformla güçlendirilen fiziksel şovlarla gerçekleşeceğini söyledi. Etkinliğin 28 Eylül’den 6 Ekim’e kadar bir dizi fiziksel gösteri ve yakında açılacak yeni bir dijital platformla gerçekleşeceği açıklandı. Sosyal mesafe kuralları muhtemelen şovda yer alanlar ve izleyenler için geçerli olacak.