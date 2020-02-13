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Parlamento’yu karıştıran elbiseye rekor fiyat
Parlamento’yu karıştıran elbiseye rekor fiyat
Geçen hafta mecliste konuşma yaptığı sırada giydiği kıyaftle sansasyona yol açan İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Tracy Brabin'in olay yaratan elbisesi rekor fiyata satıldı.
Moda 13 Şubat 2020 - 13:55

İngiltere’de, İşçi Partisi Milletvekili Tracy Brabin, geçen hafta mecliste giydiği, omuzları açık elbise yüzünden eleştirileri aşan hakaretlere uğramış ve “Ben; Basit, akşamdan kalma, hafifmeşrep, emzirmek üzere olan, sarhoş, yosma değilim” açıklamasında bulunmuştu.

Günlerdir konuşulan bu elbise, Tracy Brabin tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Elbise, bir yardım kuruluşu yararına yapılan açık artırmada 14 bin 200 sterline yani yaklaşık olarak 111 bin TL’ye alıcı buldu. Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nde gölge kültür bakanı olarak görev yapan Brabin, bu parayı İngiltere'de kız çocukları ve kadınlar yararına çalışan Girlguiding adlı vakfa bağışladı.

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