Penti, sağlık çalışanlarına kişisel tekstil eşyası desteği veriyor

Penti, kadın sağlık çalışanlarına anlamlı bir destek sunuyor. Marka, kadın sağlık çalışanlarının bu süreçteki kişisel tekstil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hareket geçti.

Penti, 14 kamu hastanesinin tüm kadın sağlık çalışanlarına 50 bin adet çamaşır, çorap ve pijama desteği verdi. Marka, gerek sosyal medya hesaplarına gelen mesajlardan, gerekse direkt ulaşılıp ihtiyaçları sorulan kamu hastanelerine destek paketlerini iletti. Evlerine gidemeyen, kişisel hijyen ihtiyaçlarını giderme ihtiyacı olan kadın sağlık çalışanlarının, gece gündüz demeden büyük bir özveri gösteren başta kadın sağlık çalışanları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına destek vermeye devam ediyor.