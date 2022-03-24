PETA’dan lüks giyim markasına protesto

Louis Vuitton moda markasının ürünlerinde yılan derisi kullanımı, hayvan hakları savunucusu PETA aktivistleri tarafından protesto edildi.

Sozcu.com.tr

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Fransız lüks giyim markası Louis Vuitton, hayvan hakları savunucuların tepkisini çekti…

Markanın Londra New Bond Street’teki mağazası önüne gelen, yılan kostümü giyen ve üzeri sahte kana bulanmış PETA aktivistleri temsili olarak canlı yılanların derisinin yüzülmesini sahneledi.

PETA, Louis Vuitton’a yılan derileri tedarik eden Endonezya mezbahalarında, yılanlara çekiçle vurulması, ağızlarına sokulan hortumlarla su ile şişirilmeleri ve hala hayattayken derilerinin jiletle kesilmesinin de aralarında olduğu hayvan zulmünü ortaya çıkarmıştı.

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