Petek Dinçöz 1998’de giydiği kıyafeti Shakira’nın giydiğini söylüyor

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Şarkıcı Petek Dinçöz, son günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Önce, bir defile için Antalya’ya gelen Paris Hilton’un elbisesinin desenini, mutfağındaki koltuğun kumaşına benzeten Dinçöz, şimdi de 1998 yılında giydiği leopar desenli elbiseyi, Shakira’nın tercih ettiği pembe elbiseye benzetti…

“Cengiz’im, sen yıllar önce hazırlamışsın bana bu kıyafeti. Sen bir tanesin’ diyerek Cengiz Abazoğlu’na mesaj yazan Dinçöz, Shakira’yı da etiketlemeyi ihmal etmedi!

