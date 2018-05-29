Pierre Louis Auvray’in ilginç hayal dünyası

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Pierre Louis Auvray… Henüz 23 yaşında ama dünya şu an onu konuşuyor. Nedeni ise sıradışı tasarımları… Central Saint Martins’ten yeni mezun olan Auvray, mezuniyet defilesi için öyle bir koleksiyon hazırlamış ki, güreşçilerden, vücut geliştiricilerden uzaylılara hatta Ortaçağ savaşçılarına kadar her şeyden esinlenmiş ve ortaya da enteresan tasarımlar çıkmış. Ya da şöyle söyleyelim. Öyle tasarımlar hazırlamış ki insan “Bu ne absürtlük, kim giyer bunları” demekten kendini alamıyor…

Pierre Louis Auvray’in koleksiyonu kadar Instagram hesabı da tuhaflıklarla dolu. Ünlü isimlere kas yapan, yüzleri parçalanmış insan görüntüleri koyan, uzaylı kolajları koyan Auvray bir ara da Gucci ile polemiğe girmişti.

Geçtiğimiz sezon Gucci’nin uzaylı konseptinin kendi yaptığı çalışmalardan esinlendiğini söyleyen 23 yaşındaki tasarımcı bu konu üzerinden de bir ara çok konuşulmuştu…

Pierre’in moda dünyasına girişi de ilginç. Hukuk fakültesinde okurken bir anda Google’a ‘Dünyanın en iyi moda okulu’ diye yazıyor ve ilk karşısına çıkan Central Saint Martins’e başvuru yapıyor. Kabul edilen Pierre’in macerası da böylece başlamış oluyor. Tabii onun moda dünyasına girişi harika bir olay mı yoksa olmasa da olur mu orası tartışılır!

