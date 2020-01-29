Pirelli, modacı Junya Watanabe ile anlaştı

Ünlü moda tasarımcısı Junya Watanabe, Comme des Garçons Man adlı koleksiyonunu Paris Moda Haftası kapsamında tanıttı. Japon tasarımcı, 1970'li yıllarda Pirelli teknisyenlerinin yarışlarda giydiği motor sporları ceketlerinden esinlenen ve ikonik sarı ve kırmızı logosunu taşıyan özel bir kapsül koleksiyonunu modaseverlerin beğenisine sundu.

Junya Watanabe, eskiden giyilen üniformaları ve iş kıyafetlerini yeniden yorumlarken ikonik İtalyan spor markasıyla eş anlamlı giysilerden ilham aldı ve Junya Watanabe Man tasarımlarının özünü temsil eden ceket ve paltolar yarattı. Junya Watanabe Man x Pirelli koleksiyonu, iki palto, bir ceket ve bir tişört olmak üzere dört parçadan oluşuyor.

