Pitti Uomo, Dolce & Gabbana haute couture şovunu sergileyecek

Domenico Dolce ve Stefano Gabbana’nın kreasyonları, marka tarafından seçilen seçili bir zanaatkâr grubu ile birlikte bir moda şovunda sunulacak. Pitti Immagine ve Dolce & Gabbana’nın web platformlarında yayınlanacak etkinlikler, Floransa şehri ile işbirliği içinde Centro di Firenze per la Moda Italiana ve Pitti Immagine tarafından tanıtılıyor ve Fondazione Pitti’nin katkılarıyla geliştiriliyor. Etkinliğin kesin yerleri henüz açıklanmadı, ancak organizatörler bunun Pitti Immagine ve Dolce & Gabbana web sitelerinde yayınlanacağını söyledi.

Marka yaptığı açıklamada “Floransa Rönesans’ın, İtalyan olmanın özünün ve teslim edilen çağdaş kültür ve estetiği aktarmaya devam eden antik bilginin doğduğu yerdir. Çalışmalarımızı şehirdeki ikonik yerlere getirmek bir hayalin gerçekleşmesi. Dahası, mağazalarında değerli ve zamansız bilgi birikimini koruyan kentin zanaatkârlarıyla yakın temas içinde çalışma yeteneği. Floransa ve Pitti Immagine’e bu fırsat için teşekkür ediyoruz; birlikte yeni bir Rönesans, tamamen İtalyan yeni bir Yeniden Doğuş için hayat vereceğiz” dedi.