Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Plastik pipetlere ‘Dur’ dediler 2200 TL’lik pipet yaptılar
Plastik pipetlere ‘Dur’ dediler 2200 TL’lik pipet yaptılar
Moda dünyası plastik pipetlerin kullanımına 'Dur' diyor. ABD'nin pek çok eyaletinde ise şimdiden yasaklanmaya başladı. Tabii moda markaları da boş durmadı ve binlerce TL'lik pipetleri piyasaya sürdü...
Moda 3 Eylül 2018 - 13:55

Doğaya verdiği zararlardan dolayı ABD eyaletlerinde yasaklanmaya başlanan plastik pipetler moda dünyasını da hareketlendirdi. Plastik pipetlere karşı Lüks ve şık alternatifler sunan moda markaları, altın, gümüş ve rose gold renklerinde binlerce TL’lik pipetler tasarladı…

Chanel markası 3 renkten oluşan bir pipet koleksiyonu çıkardı...

Chanel markası 3 renkten oluşan bir pipet koleksiyonu çıkardı…

Gelen yasak üzerine önce Tiffany&Co. Everyday Object adını verdiği bir koleksiyon çıkardı. 250 ila 350 dolar arası yani 1500 ila 2200 TL arası değişen fiyatlarla satışa çıkan pipetler hakkında konuşan ünlü mücevher markasının Sürdürülebilirlik Başkanı Anisa Kamadoli Costa, “Plastik atıkların okyanuslarımıza tehdit olmaya başlaması ile birlikte, bu özel tasarımlı, dayanıklı ve çevre dostu metal kamışları satışa sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Erkek mücevher markası Miansai de pipet çıkaran markalardan biri...

Erkek mücevher markası Miansai de pipet çıkaran markalardan biri…

Bir diğer marka ise Miansai… O da 620 TL değerinde pipetler tasarladı. Renkli çizgili ve gümüş pipetler için markanın kurucusu ve Kreatif Direktörü Michael Saiger ise, “Sahillerdeki plastik atıkların ve kirliliğin bulunduğu Miami'de yaşadıktan sonra, pipet yasağı hareketine katılmak istedik” yorumunda bulundu.

Etiketler