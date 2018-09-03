Plastik pipetlere ‘Dur’ dediler 2200 TL’lik pipet yaptılar

Moda dünyası plastik pipetlerin kullanımına 'Dur' diyor. ABD'nin pek çok eyaletinde ise şimdiden yasaklanmaya başladı. Tabii moda markaları da boş durmadı ve binlerce TL'lik pipetleri piyasaya sürdü...

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Doğaya verdiği zararlardan dolayı ABD eyaletlerinde yasaklanmaya başlanan plastik pipetler moda dünyasını da hareketlendirdi. Plastik pipetlere karşı Lüks ve şık alternatifler sunan moda markaları, altın, gümüş ve rose gold renklerinde binlerce TL’lik pipetler tasarladı…

Gelen yasak üzerine önce Tiffany&Co. Everyday Object adını verdiği bir koleksiyon çıkardı. 250 ila 350 dolar arası yani 1500 ila 2200 TL arası değişen fiyatlarla satışa çıkan pipetler hakkında konuşan ünlü mücevher markasının Sürdürülebilirlik Başkanı Anisa Kamadoli Costa, “Plastik atıkların okyanuslarımıza tehdit olmaya başlaması ile birlikte, bu özel tasarımlı, dayanıklı ve çevre dostu metal kamışları satışa sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Bir diğer marka ise Miansai… O da 620 TL değerinde pipetler tasarladı. Renkli çizgili ve gümüş pipetler için markanın kurucusu ve Kreatif Direktörü Michael Saiger ise, “Sahillerdeki plastik atıkların ve kirliliğin bulunduğu Miami'de yaşadıktan sonra, pipet yasağı hareketine katılmak istedik” yorumunda bulundu.