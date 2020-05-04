Prada, 300 personelini işbaşı yapmaya çağırdı

Tüm markaların kepenk indirdiği, fabrikaların kapandığı corona virüsü günlerinde, İtalyan moda devi Prada daha fazla beklemeyerek Toskana’daki fabrikalarından biri açıyor ve 300 personeline tekrar işe başı yapmaları için çağrıda bulundu… Personelinin sağlığı, refahı ve güvenliğini sağlamak için benzeri görülmemiş önlemlere gideceğini söyleyen marka, çalışanlarına her ay alması için yeterli antikor ve viral testler satın alacak. Bu da önemli bir yatırım gerektiriyor. Vardiya sırasında çalışanlara giymeleri için kişisel koruyucu ekipman verilecek, iş istasyonlarında el dezenfektanı olacak ve odalar günde iki kez temizlenecek.