Prada, Dior, Fendi ve Gucci Rus pazarından çıkıyor… Oligarkların eşleri kapıda kaldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, ABD ve AB başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar da sertleşiyor. En son Prada, Dior, Louis Vuitton, Gucci ve Fendi, Rusya'daki mağazalarını kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar moda endüstrisini de derinden etkiledi. Dünyaca ünlü moda markaları bir bir Rusya’daki mağazalarını kapatırken, bugün alışveriş yapmak isteyen Rus oligarklar, mağazaların kapısından geri çevrildi.

Dünyanın en iyi moda evleri Moskova’da kapılarını kapattı ve Rusya’nın süper zenginlerini en sevdikleri tasarımcı mağazalarından satın alamaz hale geldi.

Prada, Dior, Louis Vuitton, Gucci ve Fendi, Rusya’daki mağazalarını kapatan lüks markalar arasında yer aldı. Moskova’da yine en lüks markaları bünyesinde bulunduran TsUM ve GUM alışveriş merkezleri de bugün ziyaretçilerine kapalıydı.

Bugün Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Moskova’da en büyük alışveriş günlerinden biri kabul ediliyor ve on binlerce Moskovalının eşlerine hediye almak için AVM’lere akın ettiği biliniyor.

Bölgede bazı kişilerin durumdan haberdar olmadığı için alışveriş merkezlerine gelince şoke olduğu, kapıdan döndüğü de açıklandı.

Mağazalarının kapanmasının ardından gözler Moskovalı milyarder oligarklara çevrildi. Oligarkların eşleri eskiden alışveriş için ABD veya Avrupa’yı tercih ediyordu ancak yurtdışı seyahatlerinin neredeyse tamamen engellenmesi ile artık bu ihtimal de ortadan kalktı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ABD ve AB başta olmak üzere Batı bloğu Moskova hükümetine yönelik yaptırımları sertleştirirken, küresel şirketler 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra akın ettikleri Rusya pazarından bir bir çekilme kararı almaya başladı.

BP, Shell, Exxon gibi enerji şirketleri, Daimler, Toyota, Ford gibi otomotiv devleri ve Nike, H&M, IKEA, Adidas, Disney gibi pek çok farklı sektörden şirket ülkedeki operasyonlarını sonlandırma kararı aldı.

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