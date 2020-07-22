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Prada’dan UNESCO yararına açık artırma
Prada’dan UNESCO yararına açık artırma
Prada, Sonbahar - Kış 2020 kadın ve erkek koleksiyonu kampanyası "Tools of Memory" için Sotheby's iş birliğiyle UNESCO yararına bir açık arttırma gerçekleştirecek.
Moda 22 Temmuz 2020 - 10:17

Prada Sonbahar – Kış 2020 kampanyası ‘Tools of Memory’ ile UNESCO yararına bir açık artırma gerçekleştirecek. Sotheby’s işbirliğiyle gerçekleşecek online açık arttırmanın geliri, UNESCO’nun dünyanın dört bir yanında dezavantajlı gençler için yürüttüğü eğitim projeleri için bağışlanacak. Açık arttırmada, koleksiyondan öne çıkan ürünler, show davetiyeleri, defile dekorundan parçalar gibi, kadın ve erkek koleksiyonlarının evrenine ait bir çok parça satışa sunulacak.

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