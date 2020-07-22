Prada’dan UNESCO yararına açık artırma

Prada Sonbahar – Kış 2020 kampanyası ‘Tools of Memory’ ile UNESCO yararına bir açık artırma gerçekleştirecek. Sotheby’s işbirliğiyle gerçekleşecek online açık arttırmanın geliri, UNESCO’nun dünyanın dört bir yanında dezavantajlı gençler için yürüttüğü eğitim projeleri için bağışlanacak. Açık arttırmada, koleksiyondan öne çıkan ürünler, show davetiyeleri, defile dekorundan parçalar gibi, kadın ve erkek koleksiyonlarının evrenine ait bir çok parça satışa sunulacak.