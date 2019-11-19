Prens Charles ilk moda koleksiyonunu 2020 yılında çıkaracak

Prens Charles, gelini Meghan Markle’ın izinden gidiyor. Kraliçe II. Elizabeth’ten sonra tahtın varisi olan Prens, moda dünyasına adım atıyor ve yakında hem kadınlara hem erkeklere hitap edecek bir kapsül koleksiyonu piyasaya çıkaracak.

Hazırlanan koleksiyon, kraliyetin yardım ettiği kuruluşlardan biri olan The Prince’s Foundation ve Yoox Net-a-Porter iş birliğiyle oluşturuluyor. Yüksek teknolojiye sahip sürdürülebilir üretim ile geleneksel tekstili bir araya getirmeyi amaçlayan “The Modern Artisan” adlı koleksiyon gelecek yaz 2020-2021 Sonbahar-Kış koleksiyonu olarak raflardaki yerini alacak.

Yoox Net-a-Porter Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Federico Marchetti, koleksiyonunun İtalya’da tasarlandığını ve üretiminin ise İngiltere’de olduğunu duyurdu. Marchetti, “The Modern Artisan koleksiyonu, yetenek ve teknolojinin sınırlar arasında nasıl etki ettiğinin önemli bir ifadesi olacak. Yoox Net-a-Porter ve The Prince’s Foundation arasındaki uzun süreli bir ortaklığın parçası olan bu proje, geleneksel zanaatın dijital olarak aşılanmış yaratıcılıkla kaynaşması için yeni nesil yetenekli kadın ve erkeklerin donatılmasına, sürdürülebilir bir şekilde yardımcı olacak. Son 40 yılını daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye adayan Galler Prensi için bu çok önemli” dedi.

Koleksiyondan elde edilen tüm gelir The Prince’s Foundation’a aktarılacak. Net-a-Porter, Mr Porter, The Outnet ve Yoox’da satışa sunulacak olan Prens Charles’ın moda koleksiyonu şimdiden merak konusu oldu.