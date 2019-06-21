Prenses Diana’nın kıyafetleri açık artırmada satıldı

Bundan yaklaşık 22 yıl önce, sevgilisi ile aynı araçta olan ve Paris’te feci bir kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana, Kraliyet Ailesi’nin bir mensubu olduğu sürece her daim stiliyle öne çıktı. Öyle ki, efsaneleşen stili yıllar içinde herkes tarafından taklit edildi…

Tarihteki en ikonik dolaplardan birine sahip olan Prenses Diana’nın günlük kıyafetlerinden 3’ü de, geçtiğimiz gün Londra’daki Kerry Taylor müzayede evinde açık artırma ile satıldı.

Prenses Diana’nın 1988 yılında bir devlet ziyareti sırasında giydiği Catherine Walker imzalı, puantiyeli elbise 93 bin Sterline satılırken, 1986’da David ve Elizabeth emanuel taraından tasarlanan denizci tarzı kıyafet 120 bin sterline, 1984 yılında giydiği Jasper Conran imzalı kırmızı takım ise 62 bin 500 sterline satıldı..

