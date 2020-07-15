Prenses Diana’nın modacısı Jayson Brundson giyim sırlarını açıkladı

Galler Prensesi Diana'nın bir dönem modacısı olan Jayson Brundson, Diana'nın giyim sırlarını açıkladı. Brundson "Chanel en sevdiği markaydı ama markanın logosu Diana'ya Charles ve Camilla'yı hatırlattığı için Chanel kullanmaktan vazgeçmişti" dedi...

Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen, zamansız stiliyle her dönem kadınlara ilham verin Prenses Diana’nın giyim sırlarını, modacısı Jayson Brundson açıkladı. Brundson Diana’nın boşandıktan sonra Chanel markasını kullanmayı bıraktığını şöyle açıkladı: “Markanın iç içe geçmiş ‘C’ harflerinden oluşan logosu ona Camilla ve Charles’ı hatırlatıyordu.” Kadınların dolaplarını etkileyen Diana, Chanel markasını bıraksa da gün geçtikçe giydikleriyle nasıl mesajlar verdiğine dikkat etmeye ve modayı bir silah olarak kullanmaya başlamıştı.

Harper’s Bazaar’a konuşan Brundson, 1994 yılında Yunan modacı Christina Stambolian tasarladığı siyah mini elbisenin hikayesini de anlattı ve Vanity Fair gecesine giderken giydiği kıyafeti bilerek seçtiğini belirtti. Lady Diana ve Prens Charles mutsuz geçen 11 yıllık bir evliliğin ardından boşanmıştı. Özgürlüğünü dünya basınının göz kamaştıran flaşları altında, her fotoğraf karesinde yıldızını biraz daha parlatarak kutlayan Lady Diana, o gün Vanity Fair dergisinin ev sahipliğinde, Londra'daki Serpentine Galerisi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılır.

PRENS CHARLES DIANA’YI ALDATTIĞINI AÇIKLADI

Aynı akşam İngiliz Kraliyet Ailesi de, tarihinde ilk kez televizyonlar aracılığıyla bir prensesi aldattığını itiraf edip norm yıkan bir prensle karşılaşacaktır. Başarılı İngiliz gazeteci Jonathan Dimbleby, Prens Charles'a 1981 yılında dünya evine girdiği Lady Diana Spencer'a, evlilikleri boyunca sadık kalıp kalmadığını sorar. Prens, “Kesinlikle sadıktım!” der. Dimleby'nin bu cevap karşısında ikna olmadığı öylesine bellidir ki, ikinci sorusunu yöneltir: “Emin misiniz? “Evet!” Bu yanıttan sonra birkaç saniye duraklayıp konuşmaya devam eder: “İlişkimiz onarılamayacak noktalara ulaşana kadar sadıktım.” Bu açıklamayı yaparken beklenildiği gibi pişman veya üzgün değildir Prens Charles. Aksine, kendinden emin bir ses tonuyla Camilla Parker-Bowles ile kuracağı yeni hayatın hafifliği ve heyecanıyla cevap verir.



İNTİKAM ELBİSESİ

Diana’nın hazırlandığı davet ile ilgili stil danışmanı Anna Harvey: “Daha önce fazla gösterişli bulduğu için giymeye cesaret edemediği, gardırobunda 3 yıl boyunca asılı duran Christina Stambolian tasarımının o akşamın yıldızı olacağını hissetmişti” dedi. Ertesi gün dünya basının manşetlerini süsleyen ikonik elbise, Lady Diana'nın ‘zarif ve asil intikam silahı’ olarak yorumlanmıştı.