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Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank evlendi
Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank evlendi
Prenses Eugenie ile işadamı Jack Brooksbank evlendi. Düğün, Meghan Markle ve Prens Harry'nin evlendiği Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde gerçekleşti.
Hale Ceylan BARLAS
Moda 12 Ekim 2018 - 14:58

İngiltere tahtının 8’nci sıradan varisi olan ve Kraliçe Elizabeth’in ikinci oğlunun kızı olan Prenses Eugenie ve işadamı sevgilisi Jack Brooksbank bugün St. George Şapeli’nde evlendi…

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Prenses Eugenie ve işadamı sevgilisi Jack Brooksbank

Prens Harry ve Meghan Markle’ın töreninin olduğu yerde evlenen çiftin düğününe adeta ünlüler akın etti. Cara Delevingne, Demi Moore, Robbie Williams, Naomi Campbell, Liv Tyler ve Popy Delevingne bunlardan bazıları…

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James Cook, Cara Delevingne, Edward Grant, Derek Blasberg

Prenses Eugenie gelinliğiyle kendine hayran bıraktı. Ünlü tasarımcı Peter Pilotto imzalı gelinliğin henüz detayları ortaya çıkmadı ama düşük omuz detayı, uzun kuyruğu, sade bir şekilde topladığı topuzu, doğal tonlarda bıraktığı makyajıyla Eugenie uzun süre konuşulacağa benziyor…

Eski model Naomi Campbell

Eski model Naomi Campbell

Düğüne katılan Düşes Kate Middleton da şıklığıyla göz doldurdu. Alexander McQuuen imzalı bordo tonlarında bir elbise tercih eden Middleton, doğum sonrası sahaları hızlı bir dönüş yaptı. Düşes Meghan Markle ise Givenchy kıyafetiyle Kate’e göre oldukça sıradandı…

Demi Moore

Demi Moore

Liv Tyler

Liv Tyler

Gwen Field, Robbie Williams ve Ayda Field

Gwen Field, Robbie Williams ve Ayda Field

York Düşesi Sarah öi and Prenses Beatrice

York Düşesi Sarah öi and Prenses Beatrice

Kraliyet ailesi törende bir aradaydı...

Kraliyet ailesi törende bir aradaydı…

Kraliçe Elizabeth II ve Prens Philippe...

Kraliçe Elizabeth II ve Prens Philippe…

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Prensesin sırtındaki yara izi dikkatlerden kaçmadı. Prenses, 2002 yılında skolyoz rahatsızlığı sebebiyle bir ameliyat geçirmişti. Yara izini kapattırmayan Prenses, düğününde de saklama gereği duymadı…

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Prenses Eugenie ve işadamı sevgilisi Jack Brooksbank

Son güncelleme: 15:10 - 12.10.2018

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