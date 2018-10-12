Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank evlendi

Prenses Eugenie ile işadamı Jack Brooksbank evlendi. Düğün, Meghan Markle ve Prens Harry'nin evlendiği Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde gerçekleşti.

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İngiltere tahtının 8’nci sıradan varisi olan ve Kraliçe Elizabeth’in ikinci oğlunun kızı olan Prenses Eugenie ve işadamı sevgilisi Jack Brooksbank bugün St. George Şapeli’nde evlendi…

Prens Harry ve Meghan Markle’ın töreninin olduğu yerde evlenen çiftin düğününe adeta ünlüler akın etti. Cara Delevingne, Demi Moore, Robbie Williams, Naomi Campbell, Liv Tyler ve Popy Delevingne bunlardan bazıları…

Prenses Eugenie gelinliğiyle kendine hayran bıraktı. Ünlü tasarımcı Peter Pilotto imzalı gelinliğin henüz detayları ortaya çıkmadı ama düşük omuz detayı, uzun kuyruğu, sade bir şekilde topladığı topuzu, doğal tonlarda bıraktığı makyajıyla Eugenie uzun süre konuşulacağa benziyor…

Düğüne katılan Düşes Kate Middleton da şıklığıyla göz doldurdu. Alexander McQuuen imzalı bordo tonlarında bir elbise tercih eden Middleton, doğum sonrası sahaları hızlı bir dönüş yaptı. Düşes Meghan Markle ise Givenchy kıyafetiyle Kate’e göre oldukça sıradandı…