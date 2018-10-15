Prenses Eugenie ve Meghan Markle kraliyetin kurallarını hiçe sayıyor

Geçtiğimiz cuma günü işadamı Jack Brooksbank ile evlenen Prenses Eugenie'nin düğünü tıpkı Meghan Markle'ın düğünü gibi gündeme oturdu. Hem duvak takmaması hem ABD'li bir tasarımcı seçmesi 'Kraliyet kurallarını yıktı' diye yorumlandı...

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Prens Hary ile evlendikten sonra hakkında çıkan haberlerle Kraliyet Ailesi’nin bile önüne geçen Meghan Markle, sürekli kuralları yıkmasıyla gündemde. Gerek görgü, gerek giyim kurallarına bir türlü uymayan ya da uyamayan Düşes, bazı çevrelerce ‘Kural yıkıcı’ olarak tanımlanıyor… Örneğin, otomobilin kapısını kendi kapatıyor, sadece cenaze törenlerinde giyilmesi gereken siyah kıyafetleri günlük hayatına dahil ediyor, halkın önünde Prens Hary ile samimi olmaması gerekirken sürekli yakın temas sergiliyor…

Şu an 3 aylık hamile olan Meghan Markle’ın asil olmadığı ve kraliyete ayak uyduramadığı için kuralları yıktığı düşünülse de, asil soydan gelen Prenses Eugenie de gelenekleri düğününde bozdu. Öncelikle duvak takmamasıyla gündeme geldi. Daha sonra yapılan bir açıklamada neden duvak takmadığı açıklandı. Denilene göre Prenses 12 yaşında geçirdiği Skolyoz ameliyatı sonucu ortaya çıkan geniş izi göstermek istemiş. Duvak takmayarak, izini milyonlarca kişiye göstererek özellikle tüm kadınlara cesaret vermek adına bu hareketi yapmış…

Yıktığı bir diğer kural ise, nikahtan sonra adlarına verilen yemeğe giderken İngiliz bir tasarımcı yerine ABD’li bir tasarımcı seçmiş olması… Gelinliğini İngiliz moda evi Peter Pilotto’dan seçen Prenses, Windsor'daki The Royal Lodge'da yapılan resepsiyonda ABD’li tasarımcı Zac Posen tercih etti. İngiliz tasarımcıların adını duyurmak ve geleneksel olanı yaşatmak için seçimleri İngiliz modacılardan yapan kraliyet için bu kuralları yıkmak anlamına geliyor.