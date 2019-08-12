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Priyanka Chopra güzellik festivaline (Beautycon) katıldı, stiliyle dikkat çekti
Priyanka Chopra güzellik festivaline (Beautycon) katıldı, stiliyle dikkat çekti
Her yıl düzenlenen Beautycon Festival (Güzellik Festivali) Los Angeles'ta gerçekleşti. Pembe halıda ise konukların stilleri dikkat çekiciydi. Ünlü oyuncu Priyanka Chopra ise transparan bluzuyla öne çıktı...
Moda 12 Ağustos 2019 - 13:17

Eski güzellik yarışması kraliçesi olan Priyanka Chopra, dün Los Angeles’ta düzenlenen Beautycon Los Angeles Festivali’ne katıldı. Beyaz bir takım elbise giyen ünlü oyuncunun transparan bluzu dikkat çekti. 36 yaşındaki oyuncu, Los Angeles Kongre Merkezi'nde yapılan güzellik konulu etkinlikte, küresel güzellik standartları ve spot ışıkları önünde olmanın getirdiği sorumluluk hakkında bir konuşma yaptı.

Priyanka Chopra

Güzelliğin ve kendini ifade etmenin kutlandığı; ünlülerin, yaratıcıların, markaların ve hayranların bir araya geldiği festivalin pembe halısında boy gösteren diğer ünlü isimlerin kıyafet tercihleri de dikkat çekiciydi. İşte festivalden göze çarpan kareler…

Candice

Montana Tucker

Tokyo Stylez

Festivale katılan bir ziyaretçi.