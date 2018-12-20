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Rachel McAdams süt sağarken poz verdi
Rachel McAdams süt sağarken poz verdi
Ünlü oyuncu Rachel McAdams, bir dergi için kamera karşısına geçti. 6 aylık bir bebeği olan yeni annenin pozu dün sosyal medyaya damgasını vurdu.
Moda 20 Aralık 2018 - 09:19

Rachel McAdams, Girls Girls Girls Magazine dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Derginin kurucusu Claire Rothstein tarafından çekilen fotoğraf dün akşam sosyal medyaya damgasını vurdu. Versace marka bir ceketini Bvlgari mücevherlerle kombinleyen McAdams, memelerine de bir göğüs pompası taktı ve poz verdi. Bu post ise Instagram’ın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.
rachel-mcadamsEmzirmek dünyadaki en normal şeylerden biri olduğu için, paylaşılan fotoğraf herkes tarafından çok beğenildi. Fotoğrafın hikayesi ise ilginç… Dergi çekiminde McAdams’ın oğlunu emzirmesi gerekiyormuş. O anda Rothstein aklına, oyuncuyu süt sağarken görüntüleme fikri gelmiş. McAdams ve Rothstein fotoğrafı bu şekilde çekip çekmeme konusunda gidip gelseler de sonunda pompalarla poz vermeye ikna olmuş ünlü oyuncu.

Son güncelleme: 09:24 - 20.12.2018
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