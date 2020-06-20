Rahatlığın tadını çıkarın

2020 yazında klişe stiller bir kenara bırakılıyor, onun yerini çiçek desenli gömlekler, şalvarlar bol pantolonlar, tunikler alıyor. Peki siz alışık olduğunuz tarzı yerle bir etmeye hazır mısınız?

Bu yaz erkekler kalıpları yıkıyor. Pembeler, salaş gömlekler, bol pantolonlar… Babalar Günü'nde babanıza hediye seçerken 2020 stillerine göz atabilirsiniz. Bu yaz rahatlık ön planda. Renkler çok canlı, stiller sıra dışı… Erkeklerin genelde tercih etmediği florasan efektli pembe kıyafetler, pantolonlarla kombinleyebileceğiniz tunikler, şalvar, çiçek desenli gömlekler ve daha pek çok tasarım beylerin gardırobunda yerini almaya başladı bile. Unutmadan; Değişimi sevmeyenler için sevindirici haber. Yaz kış tercih edilen takım elbiselerin yerini hiçbir şey almayacak! İşte öne çıkan trend parçalar…

80'ler 90'lar geri döndü

Yüksek bel pantolonlar, tokalı kemerler, jean ceketler yeniden hayatımıza giriyor.

İster tatilde ister ofiste

Çok tercih edilecek batik desenleri şort, bol pantolonlarla kombinleyebilirsiniz.

Baştan aşağı beyaz olacak

Beyaz, erkekleri kuşatacak. İyi stili kumaş pantolon, tişört ile yakalayabilirsiniz.

Şalvar ve bol pantolon

Rahat, özgür bir his veren şalvar ve bol pantolonlar beylerin vazgeçilmezi olacak.

Beyler için gömlek elbise

Tunikler ve gömlek elbiseler beyler için tasarlandı. Pantolonlarla kombinleyin!

Kurtarıcınız yelekler olacak

Yelekler 2020'de kurtarıcınız olacak. Bol gömlek ve bol pantolonlarla kullanın…