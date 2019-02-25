Raisa Vanessa’dan lüks ve eğlenceli koleksiyon

Raisa Vanessa, 70'lerde New York gece hayatının en ihtişamlı, en gözde gece kulübü Studio 54'ün göz kamaştırıcı, lüks ve eğlenceli yaşamından ilham alarak hazırladığı Sonbahar Kış 2020 koleksiyonu ‘Modern Decadence’ı, tanıttı.

Defileyi izlemeye gelenler arasında sanat, moda ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim vardı. Studio 54′ün stil ikonu olan, 70'li yıllara damga vuran Bianca Jagger'ın lüks yaşantısından esinlenerek dönem kadınının anlatıldığı koleksiyon, abartılı haz, lükse karşı olan bağımlılığın etik ve kültürel bakımından getirdiği çöküşe göndermeler yapıyor.

80 parça tasarımın sergileneceği koleksiyon Fransa ve İtalya'dan seçilen dantel, ipek, saten, kadife gibi temel kumaşlardan ve jakarlardan oluşuyor.