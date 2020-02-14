Raisa Vanessa’dan New York çıkarması

Dünya moda çevrelerinin yoğun ilgiyle takip ettiği New York Moda Haftası’na katılan Raisa Vanessa, 89 parçadan oluşan 2020/21 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı. Fas'ın, otantik ve görkemli ruhundan ilhamla tasarlanan koleksiyonda Marrakesh'in otantik mimarisi, renk harmonisi öne çıkıyor.



Şehrin egzotik yapısına gönderme yapan mor, pembe, çivit mavisi renklerin kullanıldığı koleksiyonda, palmiye ve leopar figürleri özel çizim desenlerle göze çarpıyor. Renk harmonisi özel degrade baskılı kumaşlarda kendini gösteriyor.

İpek kadife, saten ve parlak dokulu kumaşlar, altın bakır gibi renklerde işleme ve aksesuarlar ile sunuluyor. 80 parçadan oluşan koleksiyonda, özel dokulu kumaşların hayat verdiği tasarımlar feminen ve seksapeli yüksek kalıplarla birleşiyor.



Raisa Vanessa hazırladıkları koleksiyon hakkında “Doğasının renkleri, yerel mimarisinin dokusu, kaotik dar sokakları ve çok daha fazlası. Tüm bunlar bir koleksiyona ilham olmaya fazlasıyla yetse de biz FW20/21 koleksiyonumuzda aslında tüm bu saydıklarımızı yaşamının içine güzelce adapte eden gerçek bir kadını hayal ettik. Bu özel kadın o renkleri ruhunda taşıyor, saç telinden parmak ucuna kadar özenle seçilmiş bir gustoyu üzerine giyiyor. Kadifelerin, ipeklerin üzerine işlenmiş şehrin akılda kalan motifleri o kadın için boynuna taktığı bir mücevher. Fas'ı avucunun içi gibi bilen bu kadın Casablanka'nın meşhur Rick's barında, Marakeş'in kobalt mavi rüyası Majorelle bahçelerinde ya da Rif Dağları'nın eteklerinde uçuşan rengarenk elbisesiyle karşınıza çıkabilir” diyor.