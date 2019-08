Raisa&Vanessa, ilk kez New York Moda Haftası’nda

Başarısını uluslararası platforma taşıyan RaisaVanessa, 8 Eylül Pazar günü New York Moda Haftası kapsamında gerçekleştireceği defile ile yeni koleksiyonunu sergileyecek.

Türkiye'nin kültürel zenginliğini, uluslararası moda standartları ile birleştirerek sıra dışı bir marka yaratan RaisaVanessa 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonu The Lambada'yı, ilk kez New York Moda Haftası resmi takvimi içerisinde Spring Studios’da gerçekleştireceği defile ile sunuyor.



80'li yılların sonunda Brezilya'da yayılan bir dans türünden ilham alan koleksiyon, Broadway’den Hollywood’a ülkede yaşanan lambada dans çılgınlığına, disko gecelerine göndermeler yapıyor. Dansı ve modayı sanatsal bir formla sunacak defilede 50 look sergilenecek.