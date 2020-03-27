Ralph Lauren corona virüsü ile mücadele kapsamında 10 milyon dolar bağışladı

Dünyaca ünlü moda devi Ralph Lauren, corona virüsü ile mücadele çalışmaları için 10 milyon dolar bağışladı. Lauren, lüks markalar arasında şimdiye kadar en büyük bağışı yapan isim oldu...

Moda endüstrisi son iki haftada corona virüsü nedeniyle ortaya çıkan krizden etkilenirken, dünyaca ünlü dev isimler de bir yandan krizi yönetmeye bir yandan da hastanelere maske, eldiven, tıbbi malzeme tedarik etmeye çalışıyor. Bazı markalar ise 1 milyon dolar civarında bağış yapıyor…



Ralph Lauren ise, lüks markalar arasında şimdiye kadar yapılan en büyük bağışı yaptı ve pek çok kuruma toplam 10 milyon dolar yardımda bulundu. Lauren 9 milyon doları, Emergency Assistance Foundation (Acil Yardım Vakfı) Şirketinin çalışanlarına tıbbi veya aile üyelerinin bakımı konusunda yardım sağlayan kar amacı gütmeyen kuruluşuna, Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 ile dayanışma fonuna, Lauren’in Pink Pony Fun adlı kanser araştırma organizasyonuna pay etti.

Ünlü modacı, geri kalan 1 milyon doları ise A Common Thread, (Ortak bir konu) Amerika Moda Tasarımcıları Birliği ve Vogue tarafından kurulan, tasarımcıları ve corona virüsünden etkilenen kamera arkası çalışanlarını destekleyen bir oluşuma bağışladı.