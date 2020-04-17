Ralph Lauren corona virüsü kapsamında 10 milyon dolar bağışladıktan sonra kanser hastalarına da yardım ediyor

Ralph Lauren Corporation, corona virüsle mücadeleye yardımcı olmak için 10 milyon dolar bağışladıktan sonra, bu sefer de Londra'daki bir kanser merkezi olan Royal Marsden NHS Kuruluş Vakfı'na önemli bir katkıda bulundu.

Ünlü moda devi Ralph Lauren, corona virüsü ile mücadele kapsamında yardımlarına devam ediyor. Daha önce 10 milyon dolar bağışlayan marka, şimdi de Covid-19’u test etmek için özel bir makinenin satın alınmasına olanak verecek bir bağışta bulundu. Bu, kanser tesisinde personel eksikliğini hafifletmeye ve virüs testi pozitif olmayan personel için gereksiz izolasyondan kaçınmaya yardımcı olacak. Bu test, başkentte yakın zamanda açılan bir kanser merkezinin bir parçası olarak, Londra’da kanser olan diğer insanlara ve Ulusal Sağlık Sistemi (NHS)’nde personellere de fayda sağlayacak.



Royal Marsden’daki Ralph Lauren Meme Kanseri Araştırmaları Merkezi başkanı Profesör Mitch Dowsett “Ralph Lauren Corporation ve Royal Marsden Kanser Vakfı sayesinde, Covid-19 testini kurum içinde getirebilir, Londra’daki NHS personelinin ve kanser hastalarının test edilme hacmini artırabilir ve sonuçların geri dönüşünü önemli ölçüde hızlandırabiliriz” dedi.