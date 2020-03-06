Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ralph Lauren, corona virüsü nedeniyle defilesini iptal etti
Ralph Lauren, corona virüsü nedeniyle defilesini iptal etti
Ralph Lauren, dünyayı kasıp kavuran corona virüsü nedeniyle, nisanda düzenleyeceği defilesini iptal etti.
Moda 6 Mart 2020 - 10:28

New York Moda Haftası’na katılmayıp, nisan ayında kendi özelinde bir defile ile 2020 Sonbahar koleksiyonunu sergilemeyi planlayan Ralph Lauren, corona virüsü nedeniyle defilesini iptal etti.

Lauren sözcüsü “Dünya çapında yeni corona virüs ile ilgili devam eden belirsizlikler ışığında, 2020 Sonbahar gösterimizi ihtiyati tedbir olarak ve ekiplerimiz, ortaklarımız ve tüketicilerimize duyduğumuz saygıdan dolayı iptal etmeye karar verdik. Öncelikli odak noktalarımı sağlık ve güvenlik” dedi.

İLGİLİ HABERGucci, 2021 Resort defilesini iptal etti
Son güncelleme: 10:29 - 06.03.2020
Etiketler