New York Moda Haftası’na katılmayıp, nisan ayında kendi özelinde bir defile ile 2020 Sonbahar koleksiyonunu sergilemeyi planlayan Ralph Lauren, corona virüsü nedeniyle defilesini iptal etti.



Lauren sözcüsü “Dünya çapında yeni corona virüs ile ilgili devam eden belirsizlikler ışığında, 2020 Sonbahar gösterimizi ihtiyati tedbir olarak ve ekiplerimiz, ortaklarımız ve tüketicilerimize duyduğumuz saygıdan dolayı iptal etmeye karar verdik. Öncelikli odak noktalarımı sağlık ve güvenlik” dedi.