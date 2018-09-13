Raşit Bağzıbağlı 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunu sundu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Haute Couture denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Raşit Bağzıbağlı, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunu sundu. 40 parçadan oluşan koleksiyonda ağırlık olarak lacivert, giri ve kırmızı kullanılmış. 36'dan 44 bedene kadar seçeneklerinin olduğu tasarımlar, hazır giyim olmasına rağmen oldukça şıktı…

Ne var ki, her sezon efsane koleksiyonlarını görmeye alışık olduğumuz Raşit Bağzıbağlı bu kez bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Her defilesi merakla beklenen genç tasarımcı sanki tasarımları acele ile hazırlamış gibiydi… Kıyafetlerde göze çarpan potluklar ve dikişler ise bu düşünceyi güçlendirdi…

