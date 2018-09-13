Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Raşit Bağzıbağlı 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunu sundu
Raşit Bağzıbağlı 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunu sundu
Ünlü Modacı Raşit Bağzıbağlı Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında, RASHID hazır giyim markasının 2019 ilkbahar-yaz koleksiyonunu sundu.
Hale Ceylan BARLAS
Moda 13 Eylül 2018 - 14:04

Haute Couture denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Raşit Bağzıbağlı, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunu sundu. 40 parçadan oluşan koleksiyonda ağırlık olarak lacivert, giri ve kırmızı kullanılmış. 36'dan 44 bedene kadar seçeneklerinin olduğu tasarımlar, hazır giyim olmasına rağmen oldukça şıktı…
rasit-bagzibagli2Ne var ki, her sezon efsane koleksiyonlarını görmeye alışık olduğumuz Raşit Bağzıbağlı bu kez bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Her defilesi merakla beklenen genç tasarımcı sanki tasarımları acele ile hazırlamış gibiydi… Kıyafetlerde göze çarpan potluklar ve dikişler ise bu düşünceyi güçlendirdi…
rasit-bagzibagli rasit-bagzibagli1 rasit-bagzibagli3 rasit-bagzibagli4 rasit-bagzibagli5 rasit-bagzibagli6 rasit-bagzibagli7 rasit-bagzibagli8 rasit-bagzibagli9 rasit-bagzibagli10 rasit-bagzibagli11 rasit-bagzibagli12

Etiketler