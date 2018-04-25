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Rihanna, 2 hafta sonra iç çamaşırı koleksiyonunu piyasaya çıkarıyor
Rihanna, 2 hafta sonra iç çamaşırı koleksiyonunu piyasaya çıkarıyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, son zamanlarda müzik dışında moda dünyasıyla daha fazla ilgilenir oldu. Ünlü bir markaya koleksiyonlar hazırlayan, çorap, parfüm çıkaran, kozmetik dünyasına el atan Rihanna şimdi de iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 25 Nisan 2018 - 14:23

Yıllardır markalara koleksiyonlar hazırlayan, kendi çorabını tasarlayan, kozmetik markası Fenty ile milyon dolarlık kar elde eden, parfüm çıkaran Rihanna şimdi de yeni çıkaracağı iç çamaşırı markasıyla gündemde.
rihanna-ic-camasiri-instagram12 hafta sonra ‘Savage x Fenty' markasından çıkaracağı iç çamaşırı koleksiyonunun ilk görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı, modellerin tanıtımı da kendisi yaptı.
rihanna-ic-camasiri-instagramFotoğrafları paylaşır paylaşmaz binlerce yorum ve yüzbinlerce beğeni alan Rihanna’nın koleksiyonunda yer alan ürünlerin her kesimden insanın ulaşabileceği şekilde ayarlandığı konuşuluyor…

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