Rihanna 6-19 adlı koleksiyonunda tişörtlerle mesaj veriyor

Barbadoslu yıldız Rihanna, yeni lüks markası Fenty için oluşturduğu ikinci koleksiyonunu tanıttı. İlk koleksiyona göre daha rahat ve gündelik kıyafetlerden oluşan koleksiyonda, mesaj içerikli tişörtler dikkat çekti.

Örneğin ‘Origin-Kökler’… 6-19’da, bu tişörtle göçmenlik vurgusunda bulunan Rihanna, göçmenlere adeta bir saygı duruşu niteliğindeki bu tişörtle, doğup büyüdüğü yeri unutmadığını ve göçmenlere saygı duyduğunu gözler önüne seriyor. Bir dergiye açıklama yapan yıldız, bu parçanın koleksiyonunun favorisi olduğunu söylüyor ve “Benim için, gurur verici bir kelime. Gösterişsiz, mütevazi bir başlangıçtan gelseniz dahi, istediğiniz her şeyi alabileceğinizi, aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabileceğinizi bilmek. Dünya eviniz olur, sınırlar olmadan… Sonuçta, Barbados dışında nereye gitsem, ben de bir göçmen sayılıyorum. Bence insanlar bunu çoğu zaman unutuyor” diyor.

Rihanna’nın ‘No More Music’ yazılı tişörtü de sosyal medyada büyük ses getirdi. Herkes yeni bir albüm beklerken ünlü isim tamamen iş kadınlığına soyununca, bu tişörtteki ‘Daha fazla müzik yok’ mesajı da ‘Müziği bıraktı’ yorumlarına neden oldu. Böylece pek çok hayranının da yeni albüm beklentisi ortadan kalktı…