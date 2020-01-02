Rihanna, Fenty markasının tanıtımı için, Adam Selman ile kamera karşısına geçti

Rihanna, Fenty markasının tanıtımı için, Adam Selman ile kamera karşısına geçti

Rihanna, Fenty markasının Sevgililer Günü koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Ünlü tasarımcı Adam Selman ile kapsül bir koleksiyon hazırlayan Rihanna, tanıtım filminde de bizzat kendisi yer aldı.

Ünlü isim Rihanna, 2020’de haber olmak için vakit kaybetmedi ve ünlü tasarımcı Adam Selman ile hazırladığı kapsül koleksiyon için kamera karşısına geçti. Seksi bir kırmızı iç çamaşırı ile poz veren Rihanna, Selman ile Savage X Fenty markası için Sevgililer Günü koleksiyonu hazırladı.

“Rihanna bana gerçekten güveniyor” diyen Selman, kapsül koleksiyonun çalışmalarına aslında 2018 yılında başlandığını söyledi: “Kapsül koleksiyon çalışmalarına bir buçuk yıl önce başladık. Rihanna bana geldi ve ‘Benimle Savage X Fenty yapmalısın’ dedi. ‘Tamam’ dedim ve anlaşma imzaladık.”

Rihanna’nın tanıtım videosu da sosyal medyaya damgasını vurdu. Son derece seksi bir reklam çekimi ile karşılaşan kullanıcılar “Aman Suudi enişte görmesin” dedi…