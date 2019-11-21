Rihanna Fenty markasının ürünlerini havuzda tanıttı
Barbadoslu şarkıcı Rihanna, adeta moda dünyasının tozunu attırıyor. Şarkıcılık mesleği dışında tasarımlarıyla ve kurduğu markalarla da adından söz ettiren Rihanna, son zamanlarda hummalı bir şekilde çalışıyor.
Özellikle lüks giyim markası Fenty’nin tanıtımlarıyla sıkı bir şekilde ilgilenen ünlü şarkıcı, dün akşam evinin havuzundan yaptığı seksi paylaşımlarla dikkat çekti.
Havuzun içinde yürek hoplatan Ganni markasına ait bikinisi ile kendine ait Fenty markasının yeni güneş gözlüklerini tanıtan Rihanna, verdiği pozlarla dikkat çekti.