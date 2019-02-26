Rihanna ‘Kilolu halimi seviyorum’ dedi ama aldığı kilolardan kurtuldu

Yaklaşık 2 yıl önce “Eğer en kötü halimle idare edemiyorsanız en iyi halimi hak etmiyorsunuz. Ben silüetlerle oynamayı seviyorum. Ama önemli olan giydiğinin vücudunla uyum içinde olması. Çünkü işte o zaman kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ben kendimi böyle mutlu hissediyorum” diyerek aldığı kiloları dert etmediğini söyleyen Rihanna, son günlerdeki kilo vermiş haliyle dikkat çekiyor.

Rihanna, geçtiğimiz gece Madonna gibi Oscar partisi veren Beyonce ve Jay Z’nin Oscar partisine Alexandre Vauthier marka leopar desenli mini bir elbise katıldı. Geceye, Leonardo DiCaprio, Drake, Natalie Portman, Jason Momoa, Emilia Clark, Jennifer Lopez and Alex Rodriguez, Pharell Williams, Chris Evans, Ciara gibi dünyaca ünlü isimler katıldı.

Leopar desenli, fırfırlı elbisesi ile kusursuz görünen Rihanna, kıyafetinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yüzünün ve bacaklarının inceldiği gözlerden kaçmayan ünlü şarkıcı ve oyuncuya, ‘Giderek kilo veriyorsun’ gibi yorumlar yapıldı.

Bazıları da ünlü şarkıcıyı esprili bir dille eleştirdi. Her zaman biz kilolulara ilham verdin. Şimdi ise zayıflayarak bizi yalnız bırakıyorsun’ diyenler de vardı…