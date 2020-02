Rihanna, NAACP Başkanın Ödülü’nü alacak

Dünyaca ünlü isim Rihanna, ay sonunda düzenlenecek olan 51. NAACP Image Ödülleri töreninde, Başkanın Ödülü ile onurlandırılacak. National Association for the Advancement of Colored People – NAACP – Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birliği tarafından her yıl siyahilerin sinema, televizyon, müzik ve edebiyat alanındaki başarılarını ödüllendirmek için sunulan törende ödülünü alacak olan Rihanna, müzik, moda, güzellik ve daha fazlasına yaptığı katkılardan dolayı bu ödüle layık görüldü.

Ödül, Rihanna’nın küresel kültürel etkisine ve bir sanatçı, müzisyen ve iş kadını olarak “çığır açan kariyere” dayandırıldı. Daha önce ödüle Jay-Z, Lauryn Hill, Soledad O’Brien ve Muhammad Ali layık görülmüştü. NAACP Başkanı ve CEO’su Derrick Johnson, “Rihanna sadece bir sanatçı ve müzisyen olarak çığır açan bir kariyerin tadını çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda kendini bir yıldız kamu görevlisi olarak da ayırt etti. Fenty ile iş dünyasındaki başarılarından bir aktivist ve hayırsever olarak muazzam çabalarına kadar Rihanna, Başkanın Ödülü’nde vurgulamak istediğimiz karakter, zarafet ve adalete olan bağlılığı özetliyor” dedi.