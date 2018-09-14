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Rihanna New York Moda Haftası’ndaki Savage x Fenty defilesiyle dikkat çekti
Rihanna New York Moda Haftası’ndaki Savage x Fenty defilesiyle dikkat çekti
Uzun bir süredir kendini modanın büyülü dünyasına kaptıran ve adından söz ettirecek koleksiyonlar hazırlayan Rihanna, yeni iç çamaşırı markası Savage X Fenty ile New York Moda Haftası'nda fırtına gibi esti...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 14 Eylül 2018 - 10:14

İç çamaşırı defilesi denince herkesin aklına Victoria’s Secret gelirken, bundan sonra artık Savage X Fenty defilesi de merakla beklenecek gibi duruyor. Zira Rihanna öyle bir koleksiyon hazırladı ve öyle bir konseptle bunu sundu ki aylarca konuşulacak türden…

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Dün, New York Moda Haftası kapsamında yeni iç çamaşırı koleksiyonunu sunan ünlü şarkıcı, defilede sıfır bedenden obezlere, hamileden kısa boylulara, uzun boylulardan balık etlilere, siyahisinden Uzak Doğulu’suna her bedenden, dinden, dilden ve ırktan modele yer verdi. Böylece en çok model çeşitliliği barındıran defile oldu.

Bella Hadid

Bella Hadid

Çok uzun süredir müzik kariyerini bir kenara bırakıp kendini moda dünyasına kaptıran Rihanna makyaj markası Fenty Beauty, giyim koleksiyonu Fenty x Puma’dan sonra iç çamaşırı markası Savage x Fenty ile adeta moda haftasını salladı. Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin başrolde olduğu defile özgüveni yüksek ve kendiyle barışık kadınlarla doluydu.

Rihanna defile sonrası alkışlar eşliğinde yürüdü...

Rihanna defile sonrası alkışlar eşliğinde yürüdü…

Yeni koleksiyonuyla her kadını düşünen Rihanna, böylece yüksek modanın özgürleşmesi adına büyük bir adım atmış oldu. Böylece tek tip model ya da tek tip güzellik algısı da bir nebze olsun yıkılabilecek… Artık sıfır beden ya da seksilik kavramı ortadan kalkacak gibi…

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Defilede model çeşitliliği vardı…

Rihanna, defile sonrası koleksiyonuna neden ‘Savage’ yani ‘Vahşi’ adını verdiğini de açıkladı: “Her kadın içindeki güç sebebiyle biraz vahşidir. Keşfedersiniz veya keşfetmezsiniz, fakat bu hissiyat hep oradadır!”
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Son güncelleme: 10:30 - 14.09.2018
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