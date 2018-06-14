Rihanna Ocean’s 8 filminin galasında giydiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü

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Dünyaca ünlü star Rihanna, son zamanlarda şarkıcılığından çok kozmetik markası ve filmleriyle gündemde. Sevgilisinin isteği ile şarkıcılığı bırakan Rihanna dün de Ocean’s 8 filminin Londra galasındaydı…

Rihanna, Cineworld Leicester Square’de gerçekleşen galada Poiret markasının 2018-19 Sonbahar – Kış koleksiyonundan omuzları açık, altın rengi bir elbise ve Giuseppe Zanotti bantlı sandalet giydi.

Mel Ottenberg tarafından tasarlanan kıyafet görünüş itibariyle bir alüminyum folyo ya da şekerleme kabını anımsattığı için sosyal medya da boş durmadı.

Kimi “Rihanna son zamanlarda gardırop zehirlenmesi mi yaşıyor? Nereden buluyor bu saçma kıyafetleri?” derken kimi de “Evet, Rihanna’yı folyoladık fırına verebiliriz”, “Hazır Şeker Bayramı da gelmişken Rihanna’yı paketleyip dağıtabiliriz” şeklinde yorum yaptı…