Rihanna verdiği pozlarla Bella Hadid’e haddini bildirdi

Geçtiğimiz hafta bir davete katılan Bella Hadid'in seksi pozlarına Rihanna'dan cevap geldi. Fenty markasının birinci yıl kutlamaları için ülke ülke gezen ünlü şarkıcı adeta 'O pozlar öyle değil böyle verilir' dedi...

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Bella Hadid, geçen perşembe Paris’teydi. Yardım kuruluşu Naked Heart Foundation galasına katılan Hadid, gecede Jean Paul Gaultier’in 2006 Sonbahar Haute Couture koleksiyonunda yer alan pembe straplez bir elbise giydi. Sosyal medya üzerinden ise ard ardına seksi pozlar paylaştı ve bu paylaşımlar binlerce yorum yüzbinlerce beğeni aldı…

Rihanna ise Fenty Beauty markasının birinci yıl kutlamaları için mini bir dünya turuna çıktı. Geçtiğimiz hafta Singapur’da bulunan ünlü şarkıcı da tesadüfen mi bilinmez Cushnie markasının 2019 yaz koleksiyonuna ait bir elbise giydi ve tıpkı Bella Hadid gibi pozlar vererek sosyal medya hesabından paylaştı.

Durum ilk başta pek anlaşılmadı ve kısa süre sonra her iki ismin verdiği pozların neredeyse birebir aynı olduğu görülünce ‘Rihanna, Bella’ya poz nasıl verilir dersi vermiş’, ‘Riri, Bella’ya haddini bildirdi’ gibi yorumlar yapıldı…

